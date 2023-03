Prayut Chan-o-cha Foto: Anupam Nath/AP/dpa up-down up-down Südostasien Neuwahl in Thailand: Ministerpräsident löst Parlament auf Von dpa | 21.03.2023, 04:42 Uhr

Seit 2019 ist Prayut Chan-o-cha Thailands gewählter Regierungschef - er führte 2014 als General einen Militärputsch an. Jetzt stehen erneut Wahlen an - und in Umfragen ist Prayut nicht der Favorit.