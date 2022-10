Eric Adams Foto: Bryan Smith/ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Kommunen New York erklärt wegen Migrantenbussen Notstand Von dpa | 07.10.2022, 18:26 Uhr

Derzeit kommen zahlreiche Busse mit Migranten in New York an. Der Bürgermeister der Stadt, Eric Adams, hat den Notstand ausgerufen. Das ermöglicht die Bereitstellung von finanziellen Mitteln.