Konflikte NGO: Afghanistan erlebt „Kinderrechtskatastrophe" Von dpa | 11.08.2022, 01:54 Uhr

Den Menschen in Afghanistan fehlt es an allem - am schlimmsten trifft die Armut Frauen und Kinder. Im von der Taliban regierten Land fürchten junge Mädchen neben dem Hunger auch die Zwangsheirat.