Die sozial orientierte Wohnungswirtschaft blickt mit großen Sorgen auf die kommenden Monate. Bei einer Umfrage unter den Mitgliedern des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen Bremen (vdw), an der sich 77 Unternehmen beteiligt haben, beurteilen 57 (74 Prozent) die aktuelle Geschäftslage als „schlechter“ oder „deutlich schlechter“ im Vergleich zum Vorjahr. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Verband schlägt Alarm Niedersachsen: So dramatisch ist die Lage beim sozialen Wohnungsbau Von Lars Laue | 12.01.2023, 06:30 Uhr

Der soziale Wohnungsbau in Niedersachsen steckt in einer tiefen Krise. Wie das Land gegensteuern will und was die Wohnungswirtschaft konkret fordert.