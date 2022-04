Bundeskanzler Olaf Scholz FOTO: Bernd von Jutrczenka Ukraine-Krieg Niedersachsen erhält rund 195 Millionen Euro für Flüchtlinge Von dpa | 08.04.2022, 17:47 Uhr | Update vor 17 Min.

Bei der Bund-Länder-Einigung zur Verteilung der Kosten für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge entfallen auf Niedersachsen rund 195 Millionen Euro. Das teilte ein Sprecher des Finanzministeriums am Freitag in Hannover mit. Bundesweit sind es demnach zwei Milliarden Euro. Da in Niedersachsen etwa zehn Prozent der deutschen Bevölkerung leben, werden Gelder oftmals entsprechend verteilt.