Scheinen Freude am Regieren zu haben: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Kultusministerin Julia Willie Hamburg von den Grünen, gleichzeitig stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes. Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down 100 Tage Rot-Grün Niedersachsen: Warum Schüler nicht auf eine Vier-Tage-Woche hoffen können Von Lars Laue | 15.02.2023, 16:10 Uhr

Rot-Grün in Niedersachsen regiert seit 100 Tagen – und steht unerwartet vor einer Debatte um eine Vier-Tage-Woche an Schulen. Was sagt die Kultusministerin Julia Willie Hamburg dazu?