Die niedersächsische Landesregierung prüft derzeit eine Kastrations- und Registrierungspflicht für Katzen. Forderung im Koalitionsvertrag „Leid und Elend verhindern": Niedersachsen will Kastrationspflicht für Katzen Von dpa | 08.02.2023, 10:06 Uhr

In den Tierheimen in Niedersachsen sammeln sich unzählige verwahrloste Katzenbabys. Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte will dieses Drama nun beenden – mit einer Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht für Katzen.