Israels Präsident Izchak Herzog (l.) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stehen am Gedenkstein Bergen-Belsen. Etwa 52.000 KZ-Häftlinge und mehr als 20.000 Kriegsgefangene kamen in Bergen-Belsen in den Jahren 1940 bis 1945 ums Leben.

Foto: Lars Laue