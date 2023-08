Parteitag in Celle Wie sich die AfD Niedersachsen auf die Macht vorbereitet Von Dirk Fisser | 19.08.2023, 17:05 Uhr Parteitag der AfD in Niedersachsen: Die Rechtsaußenpartei hat in Celle am Wochenende über Satzungsänderungen gestritten. Foto: Julian Stratenschulte up-down up-down

Es sind gute Zeiten für die AfD: die Umfragewerte sind hoch, die letzten Wahlergebnisse waren es ebenfalls. Was sonst, als das Ziel Bundesregierung sollte also Parteichef Tino Chrupalla auf dem Landesparteitag in Niedersachsen ausrufen? Doch in Celle wurden auch Wachstumsschmerzen der Rechtsaußen-Partei deutlich.