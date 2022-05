Wut über die Corona-Politik: Auf das Rathaus in Delmenhorst wurde im März vergangenen Jahres ein Brandanschlag verübt. FOTO: Hauke-Christian Dittrich/ dpa Bilanz für 2021 Niedersachsen: Zahl politisch motivierter Taten stark gestiegen Von Lars Laue | 12.05.2022, 16:07 Uhr

Die Polizei in Niedersachsen hat im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert als noch ein Jahr zuvor. Innenminister Boris Pistorius zog am Donnerstag in Hannover eine düstere Bilanz.