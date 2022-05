Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil spricht beim 75. Jubiläum der parlamentarischen Demokratie in Niedersachsen im niedersächsischen Landtag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte Festakt Niedersächsischer Landtag feiert 75. Jubiläum Von dpa | 13.05.2022, 16:55 Uhr

Mit einem Festakt hat der niedersächsische Landtag sein 75. Jubiläum gefeiert. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte am Freitag in Hannover: „Die Demokratie ist das Beste, was unserem Land passieren konnte, das haben jetzt 75 Jahre bewiesen.“ Niemals zuvor habe im Bundesland über einen so langen Zeitraum hinweg ununterbrochen Frieden, Freiheit und wachsender Wohlstand geherrscht.