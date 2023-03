Großer Zapfenstreich Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Ex-Verteidigungsministerin „Niemals geht man so ganz“: Zapfenstreich für Lambrecht Von dpa | 28.03.2023, 22:37 Uhr

Die mehr als 400 Tage im Amt als Verteidigungsministerin können für Christine Lambrecht kaum angenehm gewesen sein. Eher schon litt sie an dem Amt - so schien es oft - und auch das Land litt vielfach an ihr. Mit einer dürftigen Bilanz ist sie allerdings nicht allein.