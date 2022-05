Die Innenminister der norddeutschen Bundesländer wollen beim Katastrophenschutz künftig enger zusammenarbeiten. Das vereinbarten sie bei ihrem Treffen (Nord-IMK) am Mittwoch in Osnabrück. Gastgeber war Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD, Mitte). An dem Treffen nahmen auch Bundeswehr-Brigadegeneral Andreas Henne (links) sowie der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) teil.

FOTO: David Ebener