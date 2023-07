Nord-Stream-Explosionen Foto: -/Danish Defence Command/dpa up-down up-down Konflikte Nord-Stream-Ermittler: Sprengstoffspuren auf Segelboot Von dpa | 12.07.2023, 04:03 Uhr

Was geschah am 26. September 2022 nahe der dänischen Insel Bornholm? In den Ermittlungen zu den Explosionen an Nord Stream 1 und 2 gibt es nun offenbar neue Erkenntnisse. Im Zentrum steht eine Segeljacht.