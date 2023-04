Bei den traditionellen Ostermärschen drehte sich 2023 alles um den Ukraine-Krieg und den Stopp der Aufrüstung. Foto: dpa/Fabian Sommer up-down up-down Für Frieden und gegen Waffen Tausende demonstrieren bei Ostermärschen für Stopp des Ukraine-Krieges Von dpa | 08.04.2023, 19:01 Uhr

„Die Nato ist der Aggressor – Frieden mit Russland“: Diese und andere Sätze waren auf den Bannern während der Ostermärsche der Friedensbewegung zu lesen. In über 70 Städten gingen die Menschen am Karsamstag auf die Straße. Überall im Fokus: der Krieg in der Ukraine.