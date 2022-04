Karl Nehammer FOTO: Evgeniy Maloletka Diplomatie Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen Von dpa | 10.04.2022, 18:34 Uhr | Update vor 14 Min.

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer wird am Montag mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau zusammentreffen. Das bestätigte das Bundeskanzleramt in Wien am Sonntagabend. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet.