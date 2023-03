Umstrittene Sichtweise auf den Ukraine-Krieg: der Schweizer Historiker Daniele Ganser. Foto: Ganser/Lucas Karl up-down up-down Ukraine-Krieg: Wer hat Schuld? Historiker-Auftritt beschäftigt die Gerichte: „Meinungsfreiheit muss doch wohl gelten“ und | 23.03.2023, 11:20 Uhr Von Burkhard Ewert Thomas Ludwig | 23.03.2023, 11:20 Uhr

Der Historiker Daniele Ganser gibt der Nato eine Mitschuld am Ukraine-Krieg und möchte das vor Tausenden Zuhörern in der Dortmunder Westfalenhalle auch sagen dürfen. Doch die Stadt will seinen Auftritt verbieten. Nun muss das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheiden.