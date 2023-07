Konflikt im Westjordanland Foto: Ayman Nobani/dpa up-down up-down Konflikte Palästinenser nach Konfrontation mit Israels Armee getötet Von dpa | 26.07.2023, 14:52 Uhr

Bei einer Razzia der israelischen Armee in einem Flüchtlingslager in Nablus kommt es zu Zusammensstößen. Ein junger Mann wird getötet. Nach palästinensischen Angaben wurde ihm in die Brust geschossen.