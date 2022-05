Eine Panzerhaubitze 2000 (kurz PzH 2000) der Bundeswehr während der internationalen Übung "Wettiner Heide". Foto: Philipp Schulze/dpa FOTO: Philipp Schulze Militärhilfe Panzerhaubitze 2000: Ukrainer zur Ausbildung eingetroffen Von dpa | 10.05.2022, 20:29 Uhr

Deutschland macht nun Tempo bei der Militärhilfe für die Ukraine. Ohne Öffentlichkeit landen am Dienstag Dutzende Soldaten in Rheinland-Pfalz zur Ausbildung an dem derzeit wohl modernsten Artilleriesystem.