Papst Franziskus Foto: Gregorio Borgia/AP up-down up-down Katholische Kirche Papst Franziskus trifft Missbrauchsopfer in Portugal Von dpa | 02.08.2023, 23:58 Uhr

Sexuelle Gewalt von Geistlichen an Kindern und Jugendlichen stürzte die Katholische Kirche in eine Tiefe Krise. Im Zuge des Weltjugendtags in Lissabon spricht der Papst mit Betroffenen.