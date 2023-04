Papst Franziskus Foto: Filippo Monteforte/AFP/AP/dpa up-down up-down Vatikan Papst Franziskus verzichtet auf Teilnahme am Kreuzweg Von dpa | 07.04.2023, 16:18 Uhr

Der Papst ist gesundheitlich angeschlagen. Nach einigen Auftritten unter anderem an Gründonnerstag verzichtet er nun doch auf die Teilnahme am traditionellen Kreuzweg in Rom.