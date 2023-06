Claudia Pechstein Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down CDU-Konvent Pechstein in Uniform - Was Beamten erlaubt ist Von dpa | 19.06.2023, 15:31 Uhr

Nach dem Auftritt der Olympionikin Pechstein auf einer CDU-Veranstaltung in Polizeiuniform stellt sich die Frage der Neutralitätspflicht von Beamten. Was ist erlaubt - und was nicht?