Dramatische Lage Personalmangel in Kitas: Bundeselternrat warnt vor „Burnout-Welle" bei Eltern Von afp | 05.08.2023, 14:55 Uhr Die Lage ist in vielen deutschen Kitas aufgrund des Personalmangels dramatisch.

Der Personalmangel in vielen Kitas in Deutschland bringt die Eltern an ihre Grenzen. Die Vorsitzende des Bundeselternrats rechnet nach eigenen Angaben fest mit einer „Burnout-Welle“.