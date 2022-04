dpatopbilder - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung. Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch Bielefeld Pfeifkonzert bei Wahlkampfauftritt von Habeck Von dpa | 25.04.2022, 17:49 Uhr

Ein Wahlkampfauftritt von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist am Montag in Nordrhein-Westfalen von lautstarken Protesten begleitet worden. In Bielefeld sorgten nach der Beobachtung eines dpa-Fotografen rund 100 Menschen für ein Dauerpfeifen und hielten Plakate gegen die Politik des Vizekanzlers im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in die Höhe.