Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. (M.), gewählter Präsident der Philippinen, wird vom Obersten Richter des Obersten Gerichtshofs, Alexander Gesmundo, in Manila vereidigt. Foto: Aaron Favila/AP/dpa FOTO: Aaron Favila up-down up-down Manila Philippinen: Marcos Jr. als Präsident vereidigt Von dpa | 30.06.2022, 08:36 Uhr

Nach mehr als drei Jahzehnten kehrt die berühmt-berüchtigte Marcos-Dynastie in den Malacañang-Palast in Manila zurück - und weckt bei einigen Erinnerungen an eine düstere Vergangenheit.