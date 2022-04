Corona-Test FOTO: Julian Stratenschulte Pandemie Philologen-Verband warnt vor Corona-Ausbrüchen beim Abitur Von dpa | 19.04.2022, 13:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Der Philologen-Verband Niedersachsen mahnt angesichts der Corona-Infektionsgefahr zur Vorsicht bei den Abiturklausuren. Diese Prüfungen mit relativ großen Prüfgruppen könnten sich wegen der bundesweiten Aufhebung der Maskenpflicht als problematisch erweisen, sagte Verbandschef Christoph Rabbow am Dienstag. Trotz Testungen könne es zu größeren Infektionsgeschehen in den Prüfgruppen kommen. Daher müssten neben den allgemeinen Hygienemaßnahmen tagesaktuelle Inzidenzen an den Schulstandorten sowie eine Empfehlung zum Tragen von Masken berücksichtigt werden.