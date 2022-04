Die damalige Staatssekretärin Serap Güler FOTO: Wolfgang Kumm Flutkatastrophe „Pietätlos und falsch“: Güler entschuldigt sich für Reise Von dpa | 08.04.2022, 18:14 Uhr | Update vor 6 Min.

Die damalige Staatssekretärin Serap Güler (CDU) hat sich bei Twitter für ihre Reise während der Flutkatastrophe nach Mallorca entschuldigt: „Pietätlos und falsch - leider trifft beides auf mein Verhalten im vergangenen Juli im Rahmen der Flutkatastrophe in NRW zu. Ich hätte eine private Wochenendreise nach Mallorca, die Wochen vorher gebucht war, in dieser Situation nicht antreten dürfen“, so Güler am Freitag.