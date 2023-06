Boris Pistorius Foto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down Verteidigung Pistorius bei Militärmanöver an der Nato-Ostflanke Von dpa | 26.06.2023, 05:07 Uhr

Rund 1000 Bundeswehrsoldaten üben in Litauen die Verteidigung der Nato-Ostflanke. Der Verteidigungsminister schaut sich das heute an. Bei seinem Besuch dürfte es aber auch um die Lage in Russland gehen.