US-Justiz Plädoyers beendet: Jury in Zivilprozess gegen Trump am Zug Von dpa | 09.05.2023

Was geschah Mitte der 1990er Jahre in einem New Yorker Nobelkaufhaus? Ab heute berät eine Jury zu den Vergewaltigungsvorwürfen gegen Donald Trump. Egal wie sie entscheidet: Eine Haftstrafe droht nicht.