Soziales Plattform für Migrationsprojekte gestartet Von dpa | 12.04.2022, 16:11 Uhr

Eine Plattform mit Informationen über Migrationsprojekte ist freigeschaltet worden. Der digitale Förderatlas für Migration, Teilhabe und Zusammenhalt zeige bundes- und landesweite Förderangebote, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Hannover mit. Auf der Plattform sollen etwa Tipps zur Beantragung von Fördergeldern gegeben werden. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte laut Mitteilung: „Menschen, die aus ganz unterschiedlichsten Gründen zu uns kommen, werden dabei unterstützt, unsere Sprache zu erlernen, in Schule, Beruf und Gesellschaft Fuß zu fassen.“