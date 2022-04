Den Feiertag entspannen und Energie tanken. Nur ärgerlich, wenn dieser ohnehin auf einen Sonntag fällt. FOTO: imago images/Westend61 1. Mai am Wochenende Politiker fordern Ausgleich für Feiertage an Sonntagen Von dpa | 25.04.2022, 10:12 Uhr

Viele Arbeitnehmer sind hochgradig enttäuscht, wenn sie in den Kalender blicken: Der 1. Mai fällt auf einen Sonntag. Ein Feiertag also, an dem die Mehrzahl der Bürger ohnehin frei haben. Doch nun kocht eine Debatte über einen entsprechenden Ausgleichstag in der Woche hoch.