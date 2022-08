Polizisten versuchen auf der Köhlbrandbrücke zwei mit einem Eisenrohr miteinander verbundene Klimaaktivisten zu lösen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa FOTO: Daniel Bockwoldt up-down up-down Hamburg Polizei: 58 Klimaschützer bei Aktionen in Gewahrsam genommen Von dpa | 15.08.2022, 15:37 Uhr

Sie hatten am vergangenen Samstag Bahngleise an mehreren Orten in Hamburg blockiert und sich auf einer Brücke mit den Armen in einer Badewanne auf der Fahrbahn einbetoniert. Die Polizei zieht Bilanz.