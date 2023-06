Die Polizei begleitet eine Demonstration in Leipzig. Unter dem Motto „Grundrechte gelten auch in Leipzig“ protestieren die Teilnehmer gegen die Einschränkung der Versammlungsfreiheit rund um den „Tag X“. Foto: dpa/Hendrik Schmidt up-down up-down Zehn Festnahmen am Wochenende Polizei verteidigt Einsatz zum „Tag X“ in Leipzig – 2000 Menschen demonstrieren am Montag Von dpa | 05.06.2023, 20:45 Uhr

Als Reaktion auf den harten Polizeieinsatz bei der „Tag X“-Demonstration kam es am Montag in Leipzig erneut zu Straßenprotesten. Die Polizei verteidigt ihr robustes Vorgehen am Wochenende.