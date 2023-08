Wagner-Chef wahrscheinlich tot Prigoschins Absturz ist eine Warnung – auch an Deutschland Meinung – Michael Clasen | 24.08.2023, 17:35 Uhr Prigoschin soll bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein. Foto: AP up-down up-down

Die Nachricht vom wahrscheinlichen Tod des Wagner-Chefs Prigoschin ist eine Warnung an alle Putin-Gegner in Moskau – aber auch an Deutschland und den übrigen Westen. Wer den Kreml-Chef unterschätzt, begeht einen Fehler.