HDP-Anhänger Foto: Francisco Seco/AP/dpa up-down up-down Präsidentschaftswahlen Prokurdische Partei unterstützt Erdogan-Herausforderer Von dpa | 28.04.2023, 16:51 Uhr

Ihre Stimmen könnten das Zünglein an der Waage sein: Die prokurdische HDP und mehrere linke Parteien kündigen an, Kilicdaroglu bei den Präsidentschaftswahlen am 14. Mai zu unterstützen.