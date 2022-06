dpatopbilder - Einsatzkräfte der Polizei begleiten die Demonstration gegen den G7 Gipfel. Foto: Daniel Vogl/dpa FOTO: Daniel Vogl up-down up-down Gipfeltreffen Protest gegen G7: Demonstranten dürfen in Schlossnähe Von dpa | 27.06.2022, 05:26 Uhr

Der Protest gegen das G7-Treffen in Elmau geht weiter. Obwohl am Wochenende das Interesse an den Demos überschaubar blieb, planen die G7-Gegner weitere Aktionen. Nun werden sie den Spitzenpolitikern auch etwas näher kommen.