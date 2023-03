Zwei Trecker und 68 Pkw bahnten sich am Sonntagmittag hupend ihren Weg durch Gadebusch in Mecklenburg-Vorpommern. So sollte gegen geplante Flüchtlingsunterkünfte demonstriert werden. Foto: Dirk Fisser up-down up-down Demo in Mecklenburg-Vorpommern Anti-Asyl-Protest in Gadebusch: Im Kreis fahren gegen große Flüchtlingsheime Von Dirk Fisser | 12.03.2023, 15:50 Uhr

Flüchtlingsgipfel in Schwerin hin oder her – der Protest gegen die mögliche Unterbringung von Flüchtlingen in Mecklenburg-Vorpommern hält an. Etwa am Sonntag in Form eines Autokorsos durch die Stadt Gadebusch. Geht es nach den Initiatoren, ist mit derartigen Aktionen noch lange nicht Schluss.