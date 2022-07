Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan waren zum Besuch beim iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi. FOTO: dpa/Pool Sputnik Kremlin via AP/Sergei Savostyanov up-down up-down Krieg in der Ukraine Russland warnt, Ukraine baut Geheimdienst um - Das geschah in der Nacht Von dpa | 20.07.2022, 06:40 Uhr

Kremlchef Putin warnt Europa vor einer Senkung der russischen Gaslieferungen. In der Ukraine baut Präsident Selenskyj derweil den Sicherheitsapparat um. Was in der Nacht geschah.