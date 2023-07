Eurofighter Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Litauen Raketen und Eurofighter - Bundeswehr schützt den Nato-Gipfel Von dpa | 09.07.2023, 12:06 Uhr

Vom Nato-Gipfel in Litauen soll ein Signal der Entschlossenheit ausgehen. Anders als beim letzten Treffen in Madrid treffen sich Regierungsvertreter und Militärs nun direkt an der Nato-Ostflanke.