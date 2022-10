Bundesrat Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Außenpolitik Ramelow macht auf dem Weg nach Chile Zwangspause in Köln Von dpa | 10.10.2022, 02:11 Uhr

In Chile will Ramelow in seiner Funktion als Bundesratspräsident nicht nur politische Gespräche führen, sondern auch Unternehmen besuchen. Erstmal sorgen jedoch Vögel für einen ungeplanten Zwischenstopp.