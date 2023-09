Durchsuchungen in 12 Bundesländern Razzia gegen Rechtsextremisten – Faeser verbietet „Artgemeinschaft“ Von dpa | 27.09.2023, 07:23 Uhr Die Polizei durchsuchte am Mittwochmorgen, 27. September, deutschlandweit Wohnungen vermeintlich Rechtsextremer. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat eine rechtsextremistische Vereinigung verboten. Laut Ministerium wurden in diesem Zuge am Mittwochmorgen zahlreiche Wohnungen in zwölf Bundesländern durchsucht.