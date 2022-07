ARCHIV - Mitarbeiter eines Klinikums in Leipzig fahren einen Patienten zur Untersuchung mit einem Computertomographen. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Waltraud Grubitzsch up-down up-down Gesundheitsversorgung Regierung will Krankenpflege entlasten Von dpa | 07.07.2022, 14:07 Uhr

Seit Wochen streiken Klinikbeschäftigte in Nordrhein-Westfalen für bessere Bedingungen. Auch in anderen Regionen sind Krankenpflegerinnen und -pfleger am Limit. Nun verspricht die Regierung grundlegende Verbesserungen.