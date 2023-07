Die AfD befindet sich im Aufwind. Foto: dpa/Ronny Hartmann up-down up-down Partei im Aufwind Regierungskoalition mit der AfD? So denken die Bürger darüber Von dpa | 04.07.2023, 13:22 Uhr

Die AfD klettert laut Umfragen in der Gunst der Bürger nach oben. Die AfD kündigte jüngst einen Kanzlerkandidaten an. Nun wurden Wähler gefragt, ob sie sich die AfD an der Regierungsmacht wünschen.