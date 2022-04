Frauen-Volleyball FOTO: Robert Michael Parteien Rot-Grün will mehr weibliche Mitglieder in Sportvereinen Von dpa | 08.04.2022, 05:05 Uhr | Update vor 47 Min.

Mit einer halben Million Euro will Rot-Grün den Anteil von Frauen und Mädchen in den Hamburger Sportvereinen erhöhen. Das Geld soll zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet werden, um dem überproportionalen Mitgliederschwund von Mädchen und Frauen infolge der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, wie die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen am Donnerstag mitteilten. Ein entsprechender Antrag soll kommende Woche in der Bürgerschaft beraten werden.