Impfkampagne Rund 11.200 Impfungen mit Novavax-Impfstoff in Niedersachsen Von dpa | 13.04.2022

Rund 11.200 Corona-Impfungen sind in Niedersachsen bislang mit dem Präparat des Herstellers Novavax verabreicht worden. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Dienstag in Hannover. Der Beginn der Impfungen mit Novavax war vor rund sechs Wochen.