Rund 220.000 Menschen über 60 sind noch nicht geimpft Von dpa | 08.04.2022, 18:58 Uhr

Rund 220.000 Menschen in Niedersachsen sind mindestens 60 Jahre alt und noch nicht gegen das Coronavirus geimpft. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover. Diese Menschen wären von einer Impfpflicht betroffen gewesen, die ist aber vorerst vom Tisch. Demnach sind im Bundesland insgesamt rund 2,35 Millionen Menschen 60 Jahre oder älter.