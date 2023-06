Putin Foto: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Ukraine-Krieg Russland im „Kriegschaos“ – und Putin tut, als wäre nichts Von dpa | 02.06.2023, 13:27 Uhr

Drohnenangriffe in Moskau, Beschuss russischer Grenzregionen – das Echo von Kremlchef Putins Invasion in die Ukraine spüren immer mehr Menschen im eigenen Land. Auch die Kritik an seiner Kriegsführung ist laut.