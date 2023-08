Wasserknappheit im Wüstenstaat Saudi-Arabien will sparsamer mit Wasser umgehen, verbraucht aber Unmengen Von Thomas Seibert | 16.08.2023, 15:00 Uhr Saudi Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman will das Land modernisieren und bis 2030 die Hälfte seiner Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Foto: dpa/Saudi Press Agency up-down up-down

Saudi-Arabien investiert Milliarden in neue Wasser-Technologien – steht allerdings vor großen Problemen. dass gleichzeitig das Wasser knapp wird. Dennoch hält man am utopischen Plan fest, in der Wüste zehn Milliarden Bäume zu pflanzen.