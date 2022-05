Letzte Vorbereitungen werden in einem Aufnahmestudio des NDR vor der Landtagswahl getroffen. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius Wahl Schleswig-Holstein wählt neuen Landtag Von dpa | 08.05.2022, 02:34 Uhr

In Schleswig-Holstein wird am Sonntag der Landtag neu gewählt. Gut 2,3 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Sie dürfen sich für einen Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis und mit der Zweitstimme für eine der 16 teilnehmenden Parteien entscheiden. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Wahlbeteiligung hatte vor fünf Jahren 64,2 Prozent betragen.