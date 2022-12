Olaf Scholz Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Verteidigung Scholz: Bündnispartner können sich auf uns verlassen Von dpa | 14.12.2022, 10:02 Uhr

Scholz richtet sich in seiner Regierungserklärung auch an die Nato-Staaten. Falls nötig, werde „jeder einzelne Quadratmeter des Bündnisgebiets“ verteidigt. Putin habe sich in vielerlei Hinsicht getäuscht.